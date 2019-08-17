تفاصيل جديدة حول قضية انفصال وائل كفوري عن زوجته وقيمة نفقتها

حالة من الجدل أثيرت مؤخرًا بعد الإعلان رسميًا عن انفصال الفنان اللبناني وائل كفوري، عن زوجته أنجيلا بشارة، وأم طفلتيه.



ورغم أن الطلاق تم الإعلان عنه في يونيو الماضي عن طريق الإعلامية اللبنانية ريما نجيم، عبر برنامجها الإذاعي، إلا أن الطلاق وقع رسميا منذ ثلاث سنوات.



وتبلغ قيمة النفقة التي تتلقاها أنجيلا لابنتيها 3 آلاف دولار شهريًا عن طريق المحكمة، وهو الأمر الذي ترفضه أنجيلا وتطالب باستلام النفقة عن طريق البنك.



وكانت أنجيلا، قد تقدمت بدعوى قضائية ضد وائل كفوري خلال الأيام الماضية بعد فشل المفاوضات بينهما، بجرم الإهمال بواجباته العائلية وللتعهد بعدم التعرض لها، ومن المقرر أن يمثل أمام القانون خلال الأسبوع الجاري.



يذكر أن وائل كفوري ارتبط بزوجته أنجيلا في يناير 2011، وأنجب منها ابنتين الأولى أطلق عليها اسمه وهو ميشيل، ورزق بابنتهما الثانية في عام 2016، وأطلق عليها اسم ميلانا.



