"المتفائل" يبدأ أسبوعه الثالث "كامل العدد"

قال الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف مدير فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح إن عرض "المتفائل" بدأ أسبوعه الثالث على المسرح القومي بالعتبة، حيث يقدم العرض يوميًا ماعدا الأربعاء في تمام التاسعة مساء، ويشهد العرض إقبالًا جماهيريًا كبيرًا منذ افتتاحه نهاية يونيو الماضي.



جدير بالذكر ان العرض المسرحى "المتفائل" يرفع لافتة كامل العدد يوميا، ويشهد العرض أيضا إقبالا كبيرا من الفنانين والاعلاميين والشخصيات العامة، منهم سيدة المسرح العربي سميحة آيوب، سميرة عبد العزيز، فردوس عبد الحميد، حنان ماضي، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى قيام الفرقة بدعوة مجموعة الأطفال من مرضى السرطان بمستشفى هيرمل، كجزء من مسئولية الفن لإضفاء روح البهجة والتفاؤل للمرضى.



عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.