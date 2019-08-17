المبعوث الأمريكى لكوريا الديمقراطية يزور اليابان وكوريا الجنوبية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي الخاص لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستيفن بيجون يعتزم زيارة اليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل.



وأضافت الوزارة في بيان لها أن بيجون سيمكث في اليابان من 19 إلى 20 أغسطس، وفي كوريا الجنوبية من 20 إلى 22 أغسطس، حيث من المقرر أن يلتقي مسؤولين من البلدين لمناقشة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.



تأتي زيارة المبعوث الأمريكي وسط توترات تشهدها شبه الجزيرة الكورية في أعقاب إطلاق بيونج يانج مقذوفة قصيرة المدى في وقت سابق اليوم، في سادس حادث من نوعه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهي إطلاقات تُرى على أنها احتجاج على التدريبات العسكرية المشتركة الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي في بيان صحفي إنه يأمل في أن تعاود واشنطن وبيونج يانج الجلوس حول طاولة المفاوضات في الأسابيع المقبلة.