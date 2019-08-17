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تقارير ومتابعات

بعد إعادة تشغيله.. أبرز المعلومات عن مطار سبها الدولى

السبت 17/أغسطس/2019 - 06:26 ص
جريدة الدستور
هاجر رضا
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وصلت إلى مطار سبها الدولى أول رحلة ركاب على متن طائرة الخطوط الليبية، قادمة من مطار بنينا فى مدينة بنغازى شرق البلاد، بعد أكثر من خمس سنوات من الإغلاق.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن المطار بعد إعادة تشغيله، في سياق السطور التالية:-

- يقع في مدينة سبها كبرى مدن جنوب ليبيا.

- يبعد عن وسط المدينة حوالي 10 كلم.

- يربط سبها بالعاصمة طرابلس وكبرى مدن الشرق بنغازى.

- يستقبل العديد من الرحلات الدولية.

- يقع على ارتفاع 424 مترًا عن مستوى البحر.

- يحتوى على محطة للشحن الجوى تسع أكثر من 100 ألف طن سنويًا قابلة للزيادة إلى 200 ألف طن سنويًا.

جدير بالذكر أن الخطوط الجوية الصليبية تباشر رحلاتها من وإلى مطار سبها الدولى، بعد توقف الملاحة الجوية به لسنوات بعد أن تم تأمين المنطقة، وإجراء عمليات الصيانة الضرورية لمرافق المطار.

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