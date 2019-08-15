شاب يخترع جهازا لوقف قتل الأسود في كينيا (شاهد)

عرضت فضائية "الغد" الإخبارية فيديو لشاب ابتكر جهازا لمنع قتل الأسود في العاصمة الكينية نيروبي.



قال التقرير، إن الشاب يدعى ريتشارد، ابتكر حلا لوقف قتل الأسود، إذ فكر الشاب أن السياج الموجود حول قطعان الماشية وحول القبيلة للحماية من الأسود، يمنع الأسود أن تخترقها وتقتنص الماشية، وقد جاءته الفكرة حينما كان يسير في إحدى الليالي ويحمل في يده شعلة نار ولم يقترب منه أي أسد.



وأضاف ريتشارد، أنه قام باختراع منظم إضاءة يطلق ومضات من الضوء أعلى السياج مما يوحي بوجود نيران فوقه، ونجح الأمر ولم تقترب أية أسود من القطعان، ويعمل الجهاز بالطاقة الشمسية ويستخدم حاليا في نحو 750 تجمعا سكنيا في المنطقة.



