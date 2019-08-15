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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 15 أغسطس 2019

الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:38 ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الخميس 15 أغسطس 2019
عبدالهادي أبوطالب
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2019، حيث سجل عيار 24 سعر 797 جنيهًا للجرام، وعيار 22 سجل 730 جنيهًا للجرام، وعيار 21 سجل 697 جنيهًا للجرام.

بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 597 جنيهًا للجرام، وعيار 14 بلغ نحو 465 جنيهًا للجرام، وعيار 12 بلغ 398 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر جنيه الذهب نحو 5576 جنيهًا، وسعر كيلو الذهب بلغ 796571جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي، صعدت أسعار الذهب واحدًا في المئة، مع إقبال المستثمرين على التماس الآمان في المعدن النفيس وسط تزايد المخاوف من ركود عالمي بعد بيانات ضعيفة من منطقة اليورو والصين.

وارتفع سعر الذهب للبيع الفوري 0.96% إلى 1515.52 دولار للأوقية (الأونصة) في أوخر جلسة التداول، بعد أن هبط بما يصل إلى 2% في الجلسة السابقة، وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.9% لتبلغ عند التسوية 1527.80 دولار للأوقية.

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