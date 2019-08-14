واشنطن تنفي اعتقال أمريكيين في ليبيا

نفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، اعتقال أربعة خبراء أمريكيين جنوب مدينة بنغازي الليبية بشكل خاطئ.



وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية مساء اليوم، إنه ليس هناك مواطنين أمريكيين معتقلين في بنغازي، وذلك وفق قناة "الحرة".



وذكر عسكري ليبي في وقت سابق أنه تم اعتقال 4 خبراء في بوابة الطلحية جنوب مدينة بنغازي بشكل خاطئ، مشيرا إلى أن الخبراء يعملون مع قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.



وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأربعة أشخاص قيل إنهم أمريكيين في إحدى بوابات مدينة بنغازي الجنوبية في منطقة الطلحية.



ويعمل الجيش الوطني الليبي على دخول العاصمة طرابلس لطرد الجماعات المسلحة.