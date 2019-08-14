تشريح جثة طفل غرق في مياه النيل بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، الأربعاء، بتشريح جثة طفل غرق في مياه النيل أثناء السباحة، خلال احتفاله بعيد الأضحى؛ وإعداد تقرير وافِ بملابسات الواقعة، وطلب تحريات المباحث، واستدعاء شهود العيان.



تلقى العميد علاء جودة، مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي مفاده غرق شخص بمياه نهر النيل بكورنيش كفر العلو.



وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة "قاسم رضا عوكل"، 12 عامًا، ومقيم بمنطقة عرب أبودحروج، ونقلها لمشرحة المستشفى العام.



بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.



تحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة.