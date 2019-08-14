النيابة تستعلم عن حالة المصابين في "حادث الصف"

تباشر نيابة الصف التحقيقات في واقعة إصابة شخصين في حادث تصادم وقع بين سيارتين أعلى الطريق في الصف، وأمرت بالاستعلام عن حالة المصابين لسماع أقوالهما في الواقعة واستدعاء شهود العيان.



وكان قد أصيب شخصان في حادث تصادم وقع بين سيارتين أعلى الطريق في منطقة الصف، مما أدى إلى توقف في حركة مرور السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.