بوتين يزور فنلندا فى 21 أغسطس الجارى

من المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فنلندا، 21 أغسطس الجاري، لإجراء مباحثات مع نظيره الفنلندي ساولى نينيستو، وفقًا لما قاله مكتب الرئيس الفنلندي، اليوم الأربعاء.



ومن المتوقع أن تركز المباحثات بين الرئيسين على القضايا الدولية والثنائية الراهنة، وذلك حسب البيان الذي لم يذكر المزيد من التفاصيل.



يذكر أن بوتين زار فنلندا العام الماضى، والتقى الرئيسين مؤخًرا في أبريل الماضي في مدينة سانت بطرسبرج الروسية، على هامش منتدي المنطقة القطبية الشمالية.



ومن المقرر أن يقيم نينيستو مأدبة عشاء لبوتين في قلعة سومينلينا التي تحرس مدخل ميناء هلسنكي، بعد إجراء مباحثات في القصر الرئاسي، ويشار إلى أنه تم إدراج القلعة ضمن مواقع التراث العالمي عام 1991.



ويشار إلى أن فنلندا تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى.