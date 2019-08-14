الإحصاء: تراجع واردات مصر من السلع الغذائية فى 2019

كشفت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع فاتورة واردات مصر من السلع الغذائية الأساسية إلى حدود 5.4 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019، مقابل 5.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، وتمثلت أهم السلع التي سجلت وارداتها تراجعا: الذرة الصفراء حيث انخفضت قيمة الواردات منها النصف من 787 مليون دولار إلى 381 مليون دولار، كما تراجعت واردات السكر من 114.4 مليون دولار إلى 84.7 مليون دولار، والزيت من 311 ملايين دولار إلى 276 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.



أما فيما يخص صادرات السلع الغذائية، يشير جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع جملة الصادرات إلى 1.6 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، وتمثلت أهم السلع التي ارتفعت صادراتها في: برتقال طازج حيث ارتفعت صادراته من 33 ألف دولار إلى 213 مليون دولار، والدقيق الأبيض من 50.8 مليون دولار إلى 116.4 مليون دولار، الفراولة من 79 مليون إلى 84.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.