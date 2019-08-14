أسعار الخضراوات اليوم.. "الطماطم" بـ4 جنيهات للكيلو

شهدت أسعار الفاكهة حالة من الاستقرار بشكل عام في الأسواق بسبب وفرة المعروض خلال اليوم الأربعاء.



قال ناجي نجيب عضو شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية في القاهرة، إن أسعار الكوسة ما بين 5 و9 جنيهات للكيلو، والفاصوليا ما بين 18 و28 جنيهًا.



واستقر الباذنجان البلدي ما بين 2 و4 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومي من 2 إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من 2 إلى 3 جنيهات، والليمون البلدي من 5 إلى 11 جنيهًا.



وسعر الطماطم ما بين 2 و4 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر الخيار البلدي ما بين 2 و4 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 5 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 5 و9 جنيهات، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3 و5.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2 و3.5 جنيه للكيلو.