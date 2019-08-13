ترامب: الصين تنقل قوات مسلحة إلى هونج كونج

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استنكاره، لتحميل الكثيرين إدارته وكذلك الولايات المتحدة مسئولية ما يجري من انتهاكات في هونج كونج.



وقال ترامب في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر مساء اليوم الثلاثاء "يعاتبني الكثيرون وكذلك بلدي الولايات المتحدة على المشاكل التي تحدث في هونج كونج. لا أستطيع أن أتخيل لماذا؟".



وكشف ترامب عن أن المخابرات الأمريكية أخبرته بأن الحكومة الصينية تنقل قواتها إلى الحدود مع هونج كونج، مطالبا الجميع بأن يتحلوا بالهدوء والأمن.



وتشهد هونج كونج، إحدى الأقاليم التي تحظى بحكم ذاتي من قبل الصين، احتجاجات عارمة منذ أسابيع في أسوأ أزمة سياسية تمر بها المقاطعة منذ عقود وتمثل تحديا كبيرا للحكومة المركزية في الصين، بسبب رفض سكانها قانون تسليم المجرمين مع الحكومة المركزية.



ويخرج عشرات آلاف المواطنين في هونج كونج في مظاهرات ضخمة دعت إليها حركة "جبهة حقوق الإنسان المدنية" احتجاجا على اعتزام الحكومة إقرار مشروع قانون يسمح لسلطات الإقليم بتسليم المشتبه بهم والمطلوبين إلى الصين لمحاكمتهم هناك.



