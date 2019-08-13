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عالم

قرقاش: تحالف السعودية والإمارات ركن أساسى لاستقرار المنطقة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 12:24 م
أنور قرقاش
أنور قرقاش
نيفين أشرف
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أشاد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، بزيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن التحالف بين المملكة والإمارات حقيقة ثابتة وركن أساسي لاستقرار المنطقة.

وكتب "قرقاش"، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "زيارة مميزة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للسعودية الشقيقة ولقاءات الأخوة الصادقة مستمرة".

وأضاف: "تحالف الخير السعودي الإماراتي حقيقة جيوستراتيجية ثابتة لعقود قادمة، والركن الأساسي في هندسة الاستقرار في المنطقة، نمضي معًا قدمًا بثقة وعزوتنا السعودية بقيادتها وشعبها".

والتقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في منى بالمملكة العربية، أمس الإثنين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية بما فيها التطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها، بما يحقق أمنها واستقرارها.

وتأتي زيارة ولي عهد أبوظبي إلى المملكة العربية السعودية، في ظل التصعيدات الأخيرة التي شهدتها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إثر اشتباكات بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحرس الرئاسي، فيما دعت الرياض كل الأطراف اليمنية إلى حوار عاجل في جدة.

كما يأتي لقاء "بن زايد" و"بن سلمان"، عقب لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في الديوان الملكي بقصر منى بالمملكة العربية السعودية، أمس الأحد، لبحث مستجدات الأوضاع في اليمن، كما التقى الرئيس اليمني، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لبحث التطورات الأخيرة في عدن.

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