بالأرقام..الإحصاء: تباطؤ ارتفاعات معدلات الفقر بسبب الإصلاحات الاقتصادية

32.5% هو معدل الفقر في مصر حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرًا، فرغم ما سجله من ارتفاعًا قارب الـ 5%، إلا أن الارتفاع الأخير لم يكن هو الأعلى على مدار العقدين الماضيين، حيث سجل معدل الفقر أعلي مستوياته خلال فترة ما قبل عام 2011.



وفي هذا الصدد، تشير بيانات الإحصاء، إلي أن معدل الفقر زاد بشكل مطرد خلال السنوات العشر الأخيرة من حكم نظام الرئيس الأسبق ما بين عامي 1999-2000 و2010-2011، حيث ققز المعدل بما يقارب الـ 10% من 16.7% في عام 2000 مرورًا بـ 19.6% في عام 2004-2005، ثم 21.6% في عام 2008-2009، وصولًا إلي 25.2% في عام 2010-2011.



ولفت جهاز الإحصاء، إلي أنه رغم الأضطرابات التي أعقبت الإطاحة بنظام مبارك، إلا أنه الارتفاع في معدل الفقر تباطأ بشكل ملحوظ بعد أن سجل 26.3% في عام 2012-2013 مقابل 25.2% في عام 2010-2011، ثم 27.8% في عام 2015، وصولًا لـ32.5% في عام 2017-2018، وذلك نتيجة الإصلاحات الأخيرة التي بدأتها الدولة وما صاحبها من برامج حماية إجتماعية أسهمت في الحد من ارتفاعات معدل الفقر.