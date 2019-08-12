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فن

انفصال مايلي سايرس وليام هيمسوورث بعد أقل من 8 شهور

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 12:22 م
جريدة الدستور
وكالات
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اتفقت مغنية البوب الأمريكية مايلي سايرس وزوجها الممثل الأسترالي ليام هيمسوورث على الانفصال، بعد أقل من عام على زواجهما، حسب مجلة "بيبول".

وقالت ناطقة باسم سايرس للمجلة: "اتفق ليام ومايلي على الانفصال ليركزا على مسيرتيهما الفنيتين".

وأوضحت المجلة أن الشائعات عن انفصال المغنية البالغة من العمر 26 عامًا وزوجها الذي يبلغ من العمر 29 عاما، بدأت قبل نشر الخبر بيوم، عندما نشرت سايرس- التي صنّفت كواحدة من أكثر المشاهير تأثيرا في العالم- صورة لنفسها على "أنستجرام" ولم تكن تضع خاتم الزواج.

وبدأت علاقة الثنائي عام 2009، عندما التقيا فيما كانا يشاركان في تصوير الفيلم الرومانسي "ذي لاست سونج"، وفي عام 2012 أعلنا خطبتهما إلا أنهما انفصلا بعد سنة.

وفي عام 2016، أعلنا خطبتهما مجددًا وتزوجا في ديسمبر2018 في مراسم خاصة في منزلهما في ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية.

وبدأت مايلي سايرس مسيرتها الفنية عبر مشاركتها في مسلسل "هانا مونتانا"، الذي كان يعرض على شاشة "ديزني"، لكنها بعد ذلك دخلت مجال الغناء وحققت شهرة كبيرة وحصدت العديد من الجوائز.

أما ليام هيمسوورث، شقيق الممثلين كريس ولوك، فشارك في أفلام أبرزها "إزنت ات رومنتيك" وسلسلة أفلام "هانجر جايمز".

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