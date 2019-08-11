سجين مفرج عنه: لم أذق طعم النوم بعد علمي بالإفراج عني (فيديو)
الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:48 م
عمرو المزيديطباعة
خبر سعيد ينتظره بفارغ الصبر النزلاء داخل السجون، هو خبر العفو الرئاسي حتى يعودوا إلى أحضان أقاربهم وأسرهم خاصة غن كان هذا العفو في عيد الأضحى.
وقال أحد السجناء، إنه وجد رجال مصلحة السجون يستدعونه وأخبروه بأنه قد صدر له عفو من رئيس الجمهورية، وأن مصلحة السجون أنهت كافة الأوراق الخاصة به، للإفراج عنه في العيد.
وأضاف السجين المفرج عنه أنه لم يذق طعم النوم منذ أن عرف بخير الإفراج عنه من شدة الفرحة.
وعقد قطاع السجون لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، بناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى.
وانتهت أعمال اللجان بإشراف اللواء أشرف عز العرب مساعد أول وزير الداخلية، إلى انطباق القرار على عدد 1024 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 610 نزلاء إفراجًا شرطيًا.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع. اضغط
وقال أحد السجناء، إنه وجد رجال مصلحة السجون يستدعونه وأخبروه بأنه قد صدر له عفو من رئيس الجمهورية، وأن مصلحة السجون أنهت كافة الأوراق الخاصة به، للإفراج عنه في العيد.
وأضاف السجين المفرج عنه أنه لم يذق طعم النوم منذ أن عرف بخير الإفراج عنه من شدة الفرحة.
وعقد قطاع السجون لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، بناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى.
وانتهت أعمال اللجان بإشراف اللواء أشرف عز العرب مساعد أول وزير الداخلية، إلى انطباق القرار على عدد 1024 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 610 نزلاء إفراجًا شرطيًا.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع. اضغط