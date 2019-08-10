السيسي يهنئ أمير الكويت هاتفيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أعلنت رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مساء اليوم، اتصالا هاتفيا بأَمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته للشعب الكويتي الشقيق بكل الخير والتقدم والازدهار.



وأعرب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن خالص تقديره للرئيس السيسي، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والاستقرار.