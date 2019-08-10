استمرار تسجيل المواطنين بالتأمين الصحي الشامل طوال أيام العيد

أعلن مساعد وزيرة الصحة للرقابة والمتابعة، ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور أحمد السبكى أن تسجيل المواطنين واستقبال الحالات مستمر طوال أيام عيد الأضحي المبارك داخل 22 وحدة صحية و7 مستشفيات داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.



وأوضح لـ"الدستور" أن العمل سيستمر بنظام الشيفتات على أن يتم توزيع الايام على الأطباء ال 4 ويعمل كل طبيب يوم واحد من أيام عيد الأضحي المبارك، لتوفير الخدمة داخل الوحدات الصحية.



وأشار إلى أن المستشفيات ستعمل على مدار 24 ساعة وتستقبل الحالات الطارئة والحالات المحولة من الوحدات الصحية.



ولفت إلى أن المنظومة سوف تستغل التجمعات فى أيام العيد لتوزيع الاستمارات الخاصة بالتسجيل بالمنظومة وتعريف المواطنين بها وتوعيتهم بضرورة التسجيل.