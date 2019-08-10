تراجع أسعار الذهب جنيهين اليوم

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك تراجعا في أسعار الذهب، اليوم السبت، الموافق وقفة عرفات، جنيهين.



وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن عيار 21 سجل نحو 682 جنيها، وعيار 18 نحو 585 جنيها، وعيار 24 نحو 779 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5456 جنيها.



وسجلت أسعار الذهب المحلية رقما تاريخيا جديدت، خلال تعاملات اليوم، بتسجيل عيار 21 نحو 683 جنيهًا.



كانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الأسبوع الماضي، تجاوزت الـ30 جنيها إجمالي الارتفاعات، وأرجع الخبراء هذا التغيير بسبب التأثر بالبورصات العالمية.



ويشكل الذهب جزءًا كبيرًا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة التي تتجاوز المليار دولار سنويًا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة، الذي لا يتم قبوله خارج البلاد.