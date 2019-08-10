الصين تنظم عمل منصات العروض المباشرة على الإنترنت

أصدرت الجمعية الصينية لفنون الأداء قائمة سوداء تضمنت 59 منصة عرض مباشر على الإنترنت، نتيجة ممارسات غير ملائمة وانتهاكات للقوانين المعنية.



وأشار فرع البث المباشر على شبكة الإنترنت في الجمعية في بيان نشره على حسابه الرسمي على منصة "ويتشات" الصينية المشهورة للتواصل الاجتماعي، أشار إلى أن المضيفين المدرجين على القائمة السوداء سيتم حظرهم من التسجيل والعرض على منصات البث المباشر إلى فترة تصل إلى خمس سنوات.



وتلقى الفرع المذكور تقارير من منصات عرض مباشر حول انتهاكات للقوانين شملت مضيفين، قبل أن يقوم الفرع بمراجعة المعلومات وإصدار قائمة سوداء معنية.



وأصدر الفرع لوائح تنظيمية تجريبية لإدارة العروض المباشرة وقائمة سوداء تشمل 63 مضيفا ارتكبوا اخطاء في العام الماضي 2018.