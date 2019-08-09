تيجانا يؤازر لاعبي الزمالك والجهاز الفني في المران

حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على حضور تدريبات فريق الكرة اليوم الجمعة، من أجل مساندة الجهاز الفني واللاعبين استعدادا لمباراة ديكاداها الصومالي في دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك فريق ديكاداها بطل الصومال مساء الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الثنائى محمد عبد الشافي وإسلام جابر لاعبي الفريق الأول، مرانا بالكرة على هامش تدريبات الفريق الجماعية اليوم، بعد خضوع الثنائي لبرنامج بدني خاص في صالة الجيمانزيوم في النادي خلال الفترة الماضية.

وبدأ محمود علاء مدافع الفريق في التدريبات بصورة تدريجية اليوم، وأدي مرانه بالكرة بعدما انتهى البرنامج الذي خضع له في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء الأهلي فى ختام بطوله الدوري الممتاز.

وبدأ طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق اليوم، حيث أدى اللاعب تدريباته مع بقية زملائه بعدما خاض أمس مرانا تأهيليا عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها.

