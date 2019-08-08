مصرع مجند خلال عبوره الطريق أعلى دائري المريوطية

لقي مجند مصرعه، صدمته سيارة ملاكي، أثناء عبوره الطريق أعلى الطريق الدائري بالمريوطية.



وتلقت غرفة عمليات المرور بالجيزة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث سير أعلى الطريق الدائري، وبالانتقال والفحص، تبين مصرع مجند، صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

