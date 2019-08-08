أنجلينا جولي: ليس هناك أكثر سحرًا من امرأة تمتلك رأيها الخاص
الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:22 م
وكالاتطباعة
ذكرت نجمة هوليوود الشهيرة أنجلينا جولي، أنها تربي بناتها على التفكير المستقل، بدلًا من الاهتمام بالأزياء.
وكتبت جولي في مقال لمجلة «إيلي» البريطانية في عددها المقرر صدوره في سبتمبر المقبل: «ليس هناك ما هو أكثر جاذبية - بل يمكن القول إنه ليس هناك ما هو أكثر سحرًا من امرأة تمتلك إرادتها ورأيها الخاص».
تجدر الإشارة إلى أن النجمة الأمريكية (44 عامًا) لديها 3 بنات، وهن زهرة (14 عامًا)، وشيلوه (13 عامًا)، وفيفيان (11 عامًا).
وتابعت جولي: «أقول لهن كثيرًا، إن أهم ما يمكن أن يقمن به هو تنمية عقولهن.. هذا أهم من الفستان الجميل».
ويُعرض أحدث أفلام جولي «الخبيثة: عشيقة الشر» في أكتوبر المقبل، والذي تلعب فيه دور ساحرة شريرة إلى جانب الممثلتين إيلي فانينج وميشيل فايفر.
وكتبت جولي في مقال لمجلة «إيلي» البريطانية في عددها المقرر صدوره في سبتمبر المقبل: «ليس هناك ما هو أكثر جاذبية - بل يمكن القول إنه ليس هناك ما هو أكثر سحرًا من امرأة تمتلك إرادتها ورأيها الخاص».
تجدر الإشارة إلى أن النجمة الأمريكية (44 عامًا) لديها 3 بنات، وهن زهرة (14 عامًا)، وشيلوه (13 عامًا)، وفيفيان (11 عامًا).
وتابعت جولي: «أقول لهن كثيرًا، إن أهم ما يمكن أن يقمن به هو تنمية عقولهن.. هذا أهم من الفستان الجميل».
ويُعرض أحدث أفلام جولي «الخبيثة: عشيقة الشر» في أكتوبر المقبل، والذي تلعب فيه دور ساحرة شريرة إلى جانب الممثلتين إيلي فانينج وميشيل فايفر.