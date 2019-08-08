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رياضة

كانسيلو: أتمنى التتويج بالبطولات مع مانشستر سيتى

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:51 ص
جريدة الدستور
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علق البرتغالي جواو كانسيلو، الوافد الجديد لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، على انتقاله إلى صفوف بطل البريميرليج.

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن التعاقد بشكل رسمي مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، قادمًا من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وقال "كانسيلو"، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "السيتي نادي رائع، أنا أتطلع للعب في الدوري الإنجليزي، لديهم مدرب رائع وأنا مسرور لوجودي هنا".

أضاف: "أتطلع دائمًا نحو تطوير طريقتي في اللعب والفوز بالبطولات، وأختبر نفسي بالدوري الإنجليزي، أتمنى التتويج بالبطولات".

ولم يذكر النادي قيمة الصفقة، ولكن شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، قال أن مانشستر سيتي دفع مبلغ 26 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى ظهير الأيمن دانيلو في صفقة تبادلية من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

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