ظهرت الآن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019.. الهندسة 94.02% وحاسبات وذكاء اصطناعي 93.04%

ينشر الدستور الان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الثانية عقب ظهورها اليوم خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،حيث أتاح الاستعلام استخدام الاسم ورقم الجلوس، أيضا يتم رفع نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 إلكترونيا عبر موقع تنسيق بوابة الحكومة المصرية وعبر هذه الخطوات يمكنك التعرف على كليتك:





رابط موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق. الدخول عبرللتنسيق.

تسجيل رقم الجلوس.

تسجيل الرقم السري.

كتابة الرقم التأكيدي.

اعرف كليتك .





نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019





نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 ، بدء البحث يتزايد في ذلك الفترة علي نتيجة تنسيق الجولة الثانية لطلاب الصف الثالث الثانوي 2019، وذلك بعد غلق موقع التسجيل منذ ساعات، واعلان الوزارة علي ظهور النتيجة في خلال الفترة القادمة، وذلك عبر الموقع الرسمي الخاص بها موقع بوابة الحكومة المصرية تنسيق، بجانب موقع نتيجتك بالاسم الذي اعلن علي انه سيقوم بعرض نتيجة التنسيق هذا العام 2019.





بخصوص مؤشرات التنسيق لهذا العام فقد اتضح أن هناك حوالي سبعة عشر ألف طالبًا في علمي رياضة قد حصلوا على مجموع مقداره 94.1% وهذا يعني أن هناك احتماليات كبيرة بأن يكون هذا هو التنسيق النهائي لكلية الهندسة، وقد أوضحت وزارة التعليم العالي أن هناك أماكن شاغرة في كليات هندسة بمحافظات أسيوط والمنيا وأسوان والمنوفية والفيوم والسويس وحلوان، كما أوضحوا أيضًا أن النسبة المتوقعة لكلية الحاسبات والمعلومات هي 92.8%.





وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الحد الأدنى لكليات الهندسة توقف عند 94.02% لطلاب الهندسية بالثانوية العامة، معلنة أن الحد الأدنى لكليات الحاسبات توقف عند 90.73%، فيما توقف الحد الأدنى لكليات التمريض عند 90.12%، والحد الأدنى لكليات الفنون الجميلة عمارة 90.73% والحد الأدنى للفنون التطبيقية 93.17%.





نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالثانوية العامة









وتوافر شرح الاستعلام كما أشرنا في أول التقرير المدون بالأعلى عبر الروابط السابقة أيضا، مع تمنياتنا لجميع الطلاب بالنوفيق والنجاح فيما هوا قادم في المرحلة التعليمية المقبلة.



