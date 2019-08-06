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عالم

كوريا الشمالية تدين التدريبات العسكرية بين واشنطن وسيئول

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:31 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أدانت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، التدريبات العسكرية المشتركة السنوية التي أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بدءا من يوم الإثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية عن متحدث باسم وزارة خارجية كوريا الديمقراطية قوله إن هذه التدريبات العسكرية "تشكل انتهاكا فاضحا للبيان المشترك الكوري الديمقراطي-الأمريكي في 12 يونيو، وإعلان بانمونجيوم، وإعلان بيونج يانج المشترك في سبتمبر".

وأضاف المتحدث "أن كافة التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي ظلت تقام سنويا خلال الـ65 عاما الماضية، جميعها تدريبات حربية عدوانية، تحاكي شن هجوم مباغت واستباقي على كوريا الديمقراطية".

ومضى المتحدث يقول "والأكثر خطرا من ذلك هو أن الولايات المتحدة تزيد العداء العسكري والتوتر ضدنا من خلال نشر كمية كبيرة من المعدات العسكرية الهجومية في كوريا الجنوبية، متجاهلة لتعهدها بتعليق التدريبات العسكرية، والذي تعهدت به على مستوى قمة في مناسبات مثل قمة سنغافورة بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة، وقمة بانمونجيوم بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة".

وأكد المتحدث على أنه "لقد حذرنا بالفعل عدة مرات من أن التدريبات العسكرية المشتركة ستعيق تقدم علاقات كوريا الديمقراطية - الولايات المتحدة، والعلاقات بين الكوريتين وتجعلنا نعيد النظر في خطوات رئيسية سابقة".

وبسبب هذه المناورات العسكرية، قال المتحدث "نحن مضطرون لتطوير وتجربة ونشر أقوى الوسائل المادية الضرورية للدفاع الوطني".

لقد أطلقت كوريا الديمقراطية مقذوفين غير محددين قبالة ساحلها الشرقي صباح الثلاثاء، وفقا لهيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.

وهي المرة الرابعة لمثل هذا الإطلاق خلال أقل من أسبوعين.
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