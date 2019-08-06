بيونج يانج: مناورات أمريكا وكوريا الجنوبية انتهاك لجهود السلام

اعتبرت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أن المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "انتهاك صارخ" لجهود السلام في شبه الجزيرة الكورية.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية: "إن المناورات دليل على افتقار البلدين إلى الإرادة السياسية لتحسين العلاقات".



جاء ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه بيونج يانج "مقذوفين غير محددين"، بحسب ما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن رئاسة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي.



ورجح خبراء أن يكون النشاط المكثف الخاص بإطلاق المقذوفات الصاروخية مرتبط بالتدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي تعدها بيونج يانج استفزازًا و"بروفة" لغزو كوريا الشمالية.



وتفرض الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية بسبب قيامها بإجراء العديد من تجارب الأسلحة النووية وإطلاق صواريخ قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.