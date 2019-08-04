الأحد 04 أغسطس 2019 الموافق 03 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

سلامة: تطوير الابتكارات بالجامعات العربية يحقق التنمية المستدامة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:28 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
أكد أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، أهمية تشجيع وتطوير الابتكارات وتوطين التكنولوجيا في الجامعات العربية بصورة أكثر فعالية؛ لتحقيق التنمية المستدامة في البلدان العربية.

جاء ذلك خلال لقاء أمين عام اتحاد الجامعات العربية مع السفير المصري لدى المملكة الأردنية الهاشمية، شريف كامل بمقر الاتحاد في العاصمة الأردنية "عمان".

وقدم الدكتور سلامة، خلال اللقاء الذي حضره الأمينان العامان المُساعدان، الدكتور خميسي حميدي والدكتور عبدالرحيم الحنيطي، شرحًا موجزًا حول نشأة وتطور الاتحاد، مستعرضًا المؤسسات الأكاديمية التابعة له.

وأشار"سلامة" إلى الدور الهام الذي تقوم به هذه المؤسسات، سواء على مستوى البحث العلمي والتبادل الطلابي والتدريب أو إصدار الأدلة الاسترشادية والدوريات العلمية المتخصصة وإقامة الورش التدريبية والمؤتمرات العلمية والتكنولوجية والتبادل الثقافي والعلمي بين الجامعات العربية.

ولفت الدكتور سلامة إلى أهمية التعاون الدولي الذي يُقيمه الاتحاد مع عدة اتحادات ومنظمات ومؤسسات دولية تُعنى بالشأن التعليمي والأكاديمي والتكنولوجي، وأوضح أن هذا التعاون يتم من خلاله إقامة مؤتمرات دولية على مستوى رؤساء الجامعات العربية ورؤساء الجامعات الأوروبية والروسية والصينية والإسبانية، بحيثُ تكون هذه المؤتمرات منصة فاعلة للتعاون العلمي والثقافي وتبادل الخبرات وتنسيق تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة، كما تعتبر فرصة حقيقية لتبادل البحوث العلمية والنشر العلمي والإشراف المِشترك على الرسائل الجامعية.

بدوره، أعرب السفير كامل عن إعجابه بالدور الأكاديمي الكبير الذي يقوم به الاتحاد في خدمة الجامعات العربية وقدرته على تقديم العديد من البرامج العلمية والتكنولوجية القيمة بهدف رفع مستوى التعليم في الجامعات العربية.

وأشار إلى دور الاتحاد في إيجاد الحلول المنطقية للتحديات التي تواجه قطاع التعليم الجامعي، خصوصًا مع ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في حقل التكنولوجيا والاتصالات، والذي أثر بشكل مُباشر وبشكل إيجابي على تطور الإدارة الجامعية وأساليب التدريس والتواصل مع الطلبة.

ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

بالصور.. نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع

منذ ساعتين و 20 دقيقة

"العرسان الفرافيش رزق".. محمد ودعاء يحتفلان بزفافهما أمام برج "إيفيل"على أغانى حكيم

منذ يوم

زوجة أب "ضحية دمياط" تعترف بحرق"هبة"

منذ ساعتين و 7 دقيقة

من جديد.. الحرس الثوري الإيراني يختطف ناقلة نفط ويعتقل من عليها

ads

الصور

image description

صور ترميم تمثال توت عنخ آمون

image description

أول تدريب لمحمود متولي ومحمد مجدي أفشة في الأهلي

image description

ايون يتالق في اول حفل له بالساحل في شاطئ خاص بالسيدات

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

الأكثر قراءة

خاص.. «البترول» تتخلى عن «بنزين 80» بعد 60 يومًا.. وتطرح بديلًا بنفس السعر

بالصور.. نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع

من جديد.. الحرس الثوري الإيراني يختطف ناقلة نفط ويعتقل من عليها

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 4 أغسطس 2019

ستوديو

فيديو.. ريهام سعيد توجه رسالة لمتابعيها بعد تعافيها من المرض

الليلة.. محمد محسن يحيي حفلا غنائيا في تونس

"الكيان" يجمع أحمد حلمي بأصدقائه لإجراء عملية سرقة كبيرة في "خيال مآتة"

فى ذكرى ميلادها.. بهيجة حافظ أول مؤلفة مصرية للموسيقى التصويرية فى الأفلام

رياضة

برشلونة يدعم صفوفه ويتعاقد مع فيربو رسميًا

رسميًا.. مويس كين ينضم لإيفرتون

شفارتزمان يحرز لقب بطولة لوس كابوس

إنتر ميلان يهدد نجم فريقه بالإيقاف لمدة عامين

الرئيس نيوز

مصر تُرحب بالاتفاق السوداني حول بنود وثيقة الإعلان الدستوري

"الإنتاج الحربي" تفتح باب بيع الأجهزة المنزلية بالتقسيط حتى 48 شهرا

نرى الصورة عن قرب".. خريجو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب يكشفون عن استفادتهم من تنظيم "المنتدى"

"العدالة الاجتماعية".. الفريضة الحاضرة في البرنامج الاقتصادي للحكومة

منوعات

الحكومة النيجيرية تحذر من حدوث فيضانات فى ولاية كادونا الشمالية

زيادة حوادث القطارات خلال نصف السنة الأول فى التشيك

موجة حرارة تضرب اليونان

"أوبر" تستغنى عن 400 موظف

كشكول

"المحرصاوي" لعمداء الكليات الجدد: الطلاب أمانة في أعناقنا

ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم بمدن الأزهر الجامعية 2019

تعرف على موعد فتح باب التحويلات بـ"حاسبات وعلوم بيانات" الإسكندرية

بدء تصحيح امتحانات الدور الثاني للابتدائية الأزهرية بالإسكندرية

إسلام سياسي

عزام التميمي يؤسس قناة جديدة يعتمد في تمويلها على "غسيل أموال الإرهابية"

صحيفة تكشف تفاصيل قيام "شقيق أمير قطر" بجريمة ضد مواطن أمريكي

أيمن نور يبيع جماعة الإخوان الإرهابية بـ" الرخيص"

الإخوان الإرهابية تلجأ لـ"صرف" بدلات التفرغ ضمانًا لولاء الشباب


زيت وسكر

ننشر نسب الاشتراكات فى التأمين الصحى الشامل الجديد

“الطفولة والأمومة”: أكثر من 3 مليون مستفيد ومستفيدة  من انشطة حملة ” احميها من الختان”

مزايا يمنحها قانون الخدمة المدنية لذوي الإعاقة (انفوجراف)

تفاصيل خطة “الإسكان” لترشيد استهلاك مياه الشرب

مقالات الرأي
نرمين يسر
الفيل الأزرق.. سيرك فلليني ومرايا تاركوفيسكي ومشاهد ترانتينو الدموية
ماجد حبته
مهملات بـ5 مليارات!
د. منى حلمى
الغضب المكبل بالكعوب العالية والحلقان والأساور والشخاليل
ماجد حبته
عنصرية ريجان ليست استثناءً
المزيد

الثقافة

دار الكتب تنظم دورة للتعامل مع أحبار المخطوطات الأثرية

لقاء أدبى للطفل واكتشاف المواهب بـ "ثقافة سوهاج"

قواعد لتعديل سلوكيات الأطفال بمكتبة المستقبل..الأربعاء

"نداء أخير للركاب" على طاولة مركز الهالة

صفحتنا ع الفيس بوك