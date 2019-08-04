سلامة: تطوير الابتكارات بالجامعات العربية يحقق التنمية المستدامة

أكد أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، أهمية تشجيع وتطوير الابتكارات وتوطين التكنولوجيا في الجامعات العربية بصورة أكثر فعالية؛ لتحقيق التنمية المستدامة في البلدان العربية.



جاء ذلك خلال لقاء أمين عام اتحاد الجامعات العربية مع السفير المصري لدى المملكة الأردنية الهاشمية، شريف كامل بمقر الاتحاد في العاصمة الأردنية "عمان".



وقدم الدكتور سلامة، خلال اللقاء الذي حضره الأمينان العامان المُساعدان، الدكتور خميسي حميدي والدكتور عبدالرحيم الحنيطي، شرحًا موجزًا حول نشأة وتطور الاتحاد، مستعرضًا المؤسسات الأكاديمية التابعة له.



وأشار"سلامة" إلى الدور الهام الذي تقوم به هذه المؤسسات، سواء على مستوى البحث العلمي والتبادل الطلابي والتدريب أو إصدار الأدلة الاسترشادية والدوريات العلمية المتخصصة وإقامة الورش التدريبية والمؤتمرات العلمية والتكنولوجية والتبادل الثقافي والعلمي بين الجامعات العربية.



ولفت الدكتور سلامة إلى أهمية التعاون الدولي الذي يُقيمه الاتحاد مع عدة اتحادات ومنظمات ومؤسسات دولية تُعنى بالشأن التعليمي والأكاديمي والتكنولوجي، وأوضح أن هذا التعاون يتم من خلاله إقامة مؤتمرات دولية على مستوى رؤساء الجامعات العربية ورؤساء الجامعات الأوروبية والروسية والصينية والإسبانية، بحيثُ تكون هذه المؤتمرات منصة فاعلة للتعاون العلمي والثقافي وتبادل الخبرات وتنسيق تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة، كما تعتبر فرصة حقيقية لتبادل البحوث العلمية والنشر العلمي والإشراف المِشترك على الرسائل الجامعية.



بدوره، أعرب السفير كامل عن إعجابه بالدور الأكاديمي الكبير الذي يقوم به الاتحاد في خدمة الجامعات العربية وقدرته على تقديم العديد من البرامج العلمية والتكنولوجية القيمة بهدف رفع مستوى التعليم في الجامعات العربية.



وأشار إلى دور الاتحاد في إيجاد الحلول المنطقية للتحديات التي تواجه قطاع التعليم الجامعي، خصوصًا مع ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في حقل التكنولوجيا والاتصالات، والذي أثر بشكل مُباشر وبشكل إيجابي على تطور الإدارة الجامعية وأساليب التدريس والتواصل مع الطلبة.



