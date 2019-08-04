كارول سماحة تكشف عن أول تجربة سينمائية بفيلم "بالصدفة"

تعيش الفنانة اللبنانية كارول سماحة، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الأخيرة، بعد طرحها أغنية "إن شالله"، التي حققت مشاهدة 500 ألف مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".



ومن ناحية أخرى، نشرت "كارول" فيديو ترويجي لحفلها المقبل في بلدها لبنان، معلقة عليه: "لاقوني بأجمل حفلة لبنانية يوم الجمعة 16 أغسطس".



كما أنهت "سماحة" تصوير أول تجربة سينمائية لها بفيلم يحمل اسم "بالصدفة"، ومن المقرر طرحه فى السينمات 26 من شهر سبتمبر المقبل، وتجسد دور سيدة تعاني من التهميش في مجتمع شرقي وتتعرض للكثير من المشاكل الطبقية إلى أن تحدث لها مفاجأة تغير حياتها وتقلب وضعها رأسها على عقب.



فيلم "بالصدفة" بطولة كلًا من: كارول سماحة وبديع أبوشقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري، ومن تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو.