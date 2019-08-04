أسعار الأسماك اليوم.. "البلطى" بـ35 جنيهًا للكيلو

صرح أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، اليوم الأحد، بأن هناك استقرارًا في أسعار الأسماك، مشيرا إلى أن سعر السمك البلطي بلغ ما بين 32 – 35 جنيهًا للكيلو بحسب النوع والحجم.



وأضاف جعفر، في تصريحات لـ" الدستور"، أن سعر السمك الفيليه البلطي يتراوح ما بين 30 - 90 جنيهًا للكيلو، وقشر البياض ما بين 50- 64 جنيهًا، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيهًا.



وتابع، أن سعر السبيط من 90 – 180 جنيهًا، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 140 جنيها، وبلغ سعر البوري 1 من 49 - 57 جنيهًا، ويصل سعر سمك المرجان 2 من 23- 33 جنيهًا، والبربون 2 بلغ من 35 - 41 جنيهًا، جمبري 2 من 200-300 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 50 - 140 جنيهًا، وبلغ سعر سمك المكرونة السويسي يصل ما بين 55 – 65 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولًا ما بين 19 - 25 جنيهًا للكيلو.