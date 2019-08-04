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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم.. "البلطى" بـ35 جنيهًا للكيلو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:34 ص
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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صرح أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، اليوم الأحد، بأن هناك استقرارًا في أسعار الأسماك، مشيرا إلى أن سعر السمك البلطي بلغ ما بين 32 – 35 جنيهًا للكيلو بحسب النوع والحجم.

وأضاف جعفر، في تصريحات لـ" الدستور"، أن سعر السمك الفيليه البلطي يتراوح ما بين 30 - 90 جنيهًا للكيلو، وقشر البياض ما بين 50- 64 جنيهًا، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيهًا.

وتابع، أن سعر السبيط من 90 – 180 جنيهًا، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 140 جنيها، وبلغ سعر البوري 1 من 49 - 57 جنيهًا، ويصل سعر سمك المرجان 2 من 23- 33 جنيهًا، والبربون 2 بلغ من 35 - 41 جنيهًا، جمبري 2 من 200-300 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 50 - 140 جنيهًا، وبلغ سعر سمك المكرونة السويسي يصل ما بين 55 – 65 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولًا ما بين 19 - 25 جنيهًا للكيلو.
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