الأهلي يكشف موعد عودة إكرامي لحراسة عرين الشياطين الحمر

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن حارس مرمى الفريق شريف إكرامي سيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن اللاعب ينفذ برنامجه التأهيلي بشكل يومي والأمور تسير بشكل طيب لتجهيزه للعودة من جديد للمشاركة بقوة في تدريبات الكرة.



وكان شريف إكرامي قد أجرى مؤخرًا جراحة إزالة بعض العظام الزائدة من الركبة في ألمانيا، ونفذ جزءا كبيرا من برنامجه التأهيلي في ألمانيا قبل العودة للقاهرة لاستكمال التأهيل.



وأشار الجهاز الفني إلى أن اللاعب سعد سمير مدافع الفريق سينتظم في تدريبات الفريق الجماعية خلال 3 أسابيع، حيث ينفذ اللاعب في الوقت الحالي اللمسات الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته.



وكان سعد سمير قد عاد من ألمانيا مؤخرًا ليستكمل برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية اليومية، حيث اقترب اللاعب من إعلان جاهزيته للعودة من للمشاركة في تدريبات الكرة.