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رياضة

لاعبو الزمالك الجدد يشاركون في التدريبات

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:46 م
جريدة الدستور
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شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك حضور ومشاركة جميع اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي مؤخرا.

وتواجد كل من "محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمد عبد الشافي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وشيكابالا وإسلام جابر ومصطفى محمد وكريم بامبو".

وحصل لاعبو الفريق الأول طارق حامد ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد العزيز على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفني.

بينما تواجد في التدريبات اليوم كل من" عبد الله جمعة وأيمن حفني وعمر السعيد ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغني ويوسف أوباما ومحمد عنتر وخالد بو طيب".

وتواجد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق، مع الجهاز الفني الحالي بقيادة طارق يحيى وأيمن عبد العزيز، حيث يقود طاهر تدريبات حراس المرمى الثلاثة المنضمين مؤخرا للفريق: محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي.

وخضع محمد عبد الغني مدافع الفريق، لجلسة علاجية بسبب شعوره بآلام في القدم اليسرى.

وفضل الجهاز الفني للزمالك منح عبدالغني راحة من التدريبات الجماعية اليوم.

ووضع طارق يحيى المدير الفني للفريق، برنامجا خاصا للمغربي محمد أوناجم المنضم مؤخرا للفريق.. حيث طلب يحيى من اللاعب أداء تدريبات منفردة بالركض حول الملعب.

كما خضع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر العائد للزمالك لتدريبات في صالة الجيمانزيوم بعد أداء التدريبات البدنية في الملعب.

وأدى مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانزيوم تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل في مقر النادي وذلك على هامش تدريبات الفريق اليوم الجمعة.

وحرص محمود علاء مدافع الفريق، على الحضور للتدريبات اليوم رغم حصوله على راحة بإذن الجهاز الفني، وذلك من أجل مصافحة زملائه الجدد في الفريق والجهاز الفني.

وعقد طارق يحيى جلسة سريعة مع علاء في الملعب للاطمئنان عليه بعد اصابته في مباراة الاهلي الماضية.. وأكد له اللاعب أنه بحالة جيدة وسيكون مستعدا للفترة المقبلة بشكل طبيعي.

وأكد طارق يحيى، الذي تولى قيادة الفريق بصفة مؤقتة خلال الفترة الجارية، أنه لا يعنيه أبدا من يقول أنه ليس من قيمته وتاريخه التدريبي قبول مهمة مؤقتة لتدريب الزمالك، مشددا على أنه يوجه رسالة لهؤلاء مفادها: “إن قيمة طارق يحيى صنعها نادي الزمالك وتاريخي بالكامل ينسب للزمالك وكنت مستعدا لقبول المهمة ولو لمدة ٢٤ ساعة فقط".

وأضاف يحيى: " سأخوض مباراة بطل الصومال وبعدها سأرحل ولو طلبني الزمالك في أي وقت سألبي النداء".. مشيرا إلى أن الفريق سيكون جاهزا للفترة المقبلة بالشكل الأمثل.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الذهاب أمام بطل الصومال بدور الـ 64 بدوري أبطال إفريقيا.
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