قرقاش يوجّه رسالة إلى قطر.. ويكشف استراتيجية المرحلة المقبلة في اليمن
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:36 م
وكالاتطباعة
قال وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الجمعة، إنّ الإمارات اتفقت مع المملكة العربية السعودية على استراتيجية المرحلة المقبلة في اليمن، لافتًا إلى أنّ إعادة الانتشار في الحديدة، هي حصيلة حوار موسّع في التحالف.
وجاءت تصريحات قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، تعليقًا على مقال كتبه، اليوم، الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد تحت عنوان "قطر والوقيعة بين الرياض وأبوظبي"، تناول فيه مواقف قطر التي اعتبرها "محاولات منها، منذ بداية القطيعة ضدها، لتفكيك الجبهة المعادية لها".
وأشار قرقاش إلى المحاولات القطرية التي وصفها بـ"اليائسة" تجاه التحالف السعودي الإماراتي، مشددًا على أن الدوحة "لن تنجح في مرادها أبدًا"، مشددًا على أنّ "الموقف الإماراتي ثابت والتنسيق مع السعودية الشقيقة في أفضل حالاته"، كما أنّ "الشراكة السعودية– الإماراتية صلبة وباقية وممتدة".
ووجه الوزير حديثه إلى قطر قائلًا: "كم هو أفضل للدوحة حلّ أزمتها بدلًا من تعميقها، في إشارة إلى الخلاف القائم مع الدول العربية التي تتهم الدوحة بدعم التنظيمات الإرهابية". اضغط
وجاءت تصريحات قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، تعليقًا على مقال كتبه، اليوم، الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد تحت عنوان "قطر والوقيعة بين الرياض وأبوظبي"، تناول فيه مواقف قطر التي اعتبرها "محاولات منها، منذ بداية القطيعة ضدها، لتفكيك الجبهة المعادية لها".
وأشار قرقاش إلى المحاولات القطرية التي وصفها بـ"اليائسة" تجاه التحالف السعودي الإماراتي، مشددًا على أن الدوحة "لن تنجح في مرادها أبدًا"، مشددًا على أنّ "الموقف الإماراتي ثابت والتنسيق مع السعودية الشقيقة في أفضل حالاته"، كما أنّ "الشراكة السعودية– الإماراتية صلبة وباقية وممتدة".
ووجه الوزير حديثه إلى قطر قائلًا: "كم هو أفضل للدوحة حلّ أزمتها بدلًا من تعميقها، في إشارة إلى الخلاف القائم مع الدول العربية التي تتهم الدوحة بدعم التنظيمات الإرهابية". اضغط