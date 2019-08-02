إكرامي يوجه رسالة لمدافع الأهلي:"سنفتقدك يا صديقي "

وجه شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي المصري، رسالة إلى محمد نجيب مدافع الفريق الذي أتم أمس الخميس إجراءات انتقاله إلى صفوف فريق الجونة.



وأمضى نجيب 8 سنوات ضمن صفوف الأهلي الذي انتقل إليه بعد تجارب سابقة بين أندية الدوري أبرزها بلدية المحلة واتحاد الشرطة، كما حقق العديد من البطولات المحلية والقارية مع الأحمر.



وقال إكرامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمد نجيب واحد من اللاعبين الأكثر إخلاصًا وإلتزامًا خلال ٨ سنوات من العطاء داخل النادي الأهلي، سنفتقدك كثيرًا يا صديقي وكل التوفيق في خطوتك القادمة".



يذكر أن الجونة يضم بين صفوفه عدد من اللاعبين المعارين من الأهلي أو الذين انتقلوا بشكل نهائي بجانب آخرين سبق لهم ارتداء القميص الأحمر في سنوات مضت.