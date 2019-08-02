الجمعة 02 أغسطس 2019 الموافق 01 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

منوعات

فحص جديد يتنبأ بـ"الزهايمر" قبل 20 عامًا من حدوثه

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:19 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
نجح علماء في جامعة أمريكية في تطوير فحص دم جديد يمكنه اكتشاف بروتينات "الزهايمر"، التي تتراكم في المخ قبل 20 عاما من ظهور أعراض المرض.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الفحص، الذي طوره باحثون في جامعة واشنطن في سانت لويس، قادر على التنبؤ بالمرض بنسبة 94 في المئة.

ويقول الباحثون إن الزهايمر ليس لديه أي علاج حتى الآن، مشيرين إلى أن الحل الوحيد المعتمد حاليا يساعد فقط على إبطاء تقدم المرض إذا تم اكتشافه مبكرا.

وأوضحوا أن فحص الدم الجديد يمكن أن يشخص المرض قبل نحو عقدين من بدء فقدان الذاكرة، مما سيؤدي إلى تناول بعض الأدوية، التي ستساهم في تأخر ظهور أعراضه.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة سوزان شندلر، المؤلفة المشاركة في الدراسة الجديدة "إذا استطعنا اكتشاف المرض في وقت مبكر، فقد نكون قادرين على تأخير ظهور أعراضه".

وأضافت "تم إجراء الاختبار الجديد على أكثر من 158 شخصا تزيد أعمارهم على 50 عاما.. كانت النتائج جيدة، حيث وجدنا أن الدقة في اكتشاف المرض تصل إلى 94 في المئة".

وأوضحت شندلر أن الدراسة الجديدة ما تزال في بدايتها وتحتاج إلى أدلة أكبر لإثبات نجاحتها.

ووفق آخر إحصائيات خاصة بعام 2018، فإن نحو 5.7 ملايين أمريكي، من مختلف الأعمار، يعانون من مرض الزهايمر. ويتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 14 مليون بحلول 2050.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

الإفراج عن 513 سجينًا بمناسبة ثورة يوليو وعيد الأضحى

منذ ساعة و 22 دقيقة

إيقاف 4 لاعبين آسيويين مدى الحياة بسبب التلاعب فى نتائج مباريات

منذ حوالي 6 ساعات

5 لاعبين فى خطر بريال مدريد بسبب مشاكل الجنسية

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل علاوة العاملين بالبترول بعد إقرارها من إدارة الهيئة

ads

الصور

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

الأكثر قراءة

الحزن يُسيطر على قرية شطورة بعد مصرع 6 من أبنائها اختناقًا داخل بئر

تفاصيل علاوة العاملين بالبترول بعد إقرارها من إدارة الهيئة

وثيقة سرية تكشف تفاصيل تحرش الإخواني الهارب معتز مطر بإعلاميين في "مودرن حرية"

رعب فى الساحل.. كيف يقضى "أبوريدة" أيامه بعد العزل؟

ستوديو

شريف عامر يلعب بالكرة ويشبه نفسه بمحمد صلاح .. شاهد

تعرف على سبب حرمان فاتن حمامة من الأكل لمدة 3 أيام

هديل ماجد: نظرة المجتمع لنا تغيرت بعد مقابلة الرئيس السيسي

سوسن بدر تكشف سر لقب "نفرتيتي"

رياضة

نيمار يعلنها مجددا: لن ألعب بقميص باريس سان جرمان

إيقاف 4 لاعبين آسيويين مدى الحياة بسبب التلاعب فى نتائج مباريات

كيريوس وتيتيباس يتأهلان إلى دور الثمانية فى بطولة واشنطن للتنس

5 لاعبين فى خطر بريال مدريد بسبب مشاكل الجنسية

الرئيس نيوز

"الصحة": خطة لتطبيق منظومة "التأمين الشامل" في 5 محافظات

نقيب صيادلة القاهرة: المنشور المسئ لسلسلة صيدليات شهيرة "مصطنع ومزور"

"ماء النار" وراء مصرع 6 وإصابة 2 في "بئر مياه" بسوهاج

رئيس وزراء إثيوبيا: عناصر أجنبية دربت المتورطين في الانقلاب الفاشل

منوعات

لا تستخدم "الفوط" الخارجية.. تحذير من الخطايا الخمس بعد الاستحمام

فحص جديد يتنبأ بـ"الزهايمر" قبل 20 عامًا من حدوثه

الشوكولاتة الداكنة تقى من اعتلال عقلى قد يكون قاتلا!

العثور على بكتريا مقاومة للعقاقير فى قطارات أنفاق لندن ومستشفياتها

كشكول

التعليم تعتمد الرسوم الدراسية للمراحل التعليمية بالعام الدراسي الجديد

المتيني رئيسًا لجامعة عين شمس

فرص لطلاب الـ94% بـ"التمريض والإعلام".. و200 مكان خال بالتخطيط العمراني

"كشك" تكرم العاملين بمدرسة الشهيد عبد الودود سليم

إسلام سياسي

بعد مقتله.. كيف كان دور حمزة بن لادن في تنظيم القاعدة؟

صحيفة امريكية: كيف قُتل حمزة بن لادن وهل انتهى الجيل الثاني من القاعدة؟؟

نهضة إخوان تونس تحسم اختيار مرشحها للرئاسة خلال ساعات

الحوثى بعمامة داعش.. فيديو جرافيك يكشف جرائم الميليشيا الإرهابية في اليمن


زيت وسكر

اكتشاف جديد لعلاج مرض الصدفية

أسعار الذهب بختام تعاملات ا أغسطس

بدء خطة حماية شواطىء الإسكندرية من آثار تغيرات المناخ

تأهل مزارعى الغربية لتصفيات المسابقة القومية للترشيد

مقالات الرأي
ماجد حبته
إنهم يخلطون العلم بالسياسة
د. محمد عفيفي
الباشا بين السينما والسياسة
مدحت بشاى
عبدالمنعم مدبولى وأكاذيب الإخوان
جمال طه
رحيل الباجى ومستقبل الرئاسة التونسية
المزيد

الثقافة

اليوم.. نسمة محجوب فى حفل غنائى بأوبرا دمنهور

الليلة.. حفل "التهامى" و"الفشنى" فى عيد تأسيس مجموعة الحضرة

صدور رواية "نحو عرشها" للكاتبة عايدة سليمان

اليوم.. "تسيل وتسيل حلاوة" ورشة حكى للأطفال بمكتبة البلسم

صفحتنا ع الفيس بوك