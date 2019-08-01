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عالم

بمشاركة دولية.. تنصيب "الغزواني" رئيسا لموريتانيا اليوم

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:03 ص
الغزواني
الغزواني
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تعيش موريتانيا يوما تاريخيا بتنصيب أول رئيس منتخب ديمقراطيا في انتخابات شاركت فيها المعارضة، حيث سيستلم الحكم الرئيس المنتخب حديثا محمد ولد الغزواني خلفا للرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي وصل إلى الحكم عقب انقلاب عسكري عام 2008، وأمضى ولايتين مدة كل منهما خمس سنوات.

وشهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط إجراءات أمنية مشددة وترتيبات لضمان نجاح حفل التنصيب الذي سيشارك فيها 12 رئيس دولة إضافة إلى عدد من رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية وكبار المسؤولين.

ومن المنتظر أن يلقي الرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني خطابا في حفل التنصيب يفتتح به رسميا مهامه الدستورية كعاشر رئيس للبلاد.

وشهدت موريتانيا، في الـ22 يونيو الماضي انتخابات رئاسية فاز فيها مرشح السلطة، وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني، بنسبة 52 %.
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