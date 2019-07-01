العاهل الأردني ومستشار ترامب يبحثان جهود حل الصراع الفلسطيني

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، في عمان جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه، وبحث معه عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن الملك استقبل في قصر الحسينية في عمان كوشنر "الذي يزور الأردن ضمن جولة له تشمل عددا من الدول في المنطقة".



وبحث الجانبان: "الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".



وأكد الملك "ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".



وشدد على أن يكون ذلك "استنادا إلى حل الدولتين، ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".



وكان مسؤول في الإدارة الأمريكية أعلن في 22 يوليو أن كوشنر يعود إلى الشرق الأوسط أواخر الشهر في إطار الدفع قدما بخطته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي لم يُكشف بعد عن تفاصيلها، ويستبعد أن تدخل حيز التنفيذ في المدى المنظور في ظل الرفض الواسع لها.



وبحسب بيان الديوان الملكي رافق كوشنر خلال لقاء العاهل الأردني مساعد الرئيس الأمريكي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات.



ويؤكد الأردن أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لكن كوشنر كان قد صرح بأن خطته لن تشمل حل الدولتين.



ويقاطع الفلسطينيون الإدارة الأمريكية منذ اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل أواخر عام 2017.



ورفض الفلسطينيون خطة السلام المنتظرة، معتبرين أنها ستكون منحازة بشكل صارخ لإسرائيل.