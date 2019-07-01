الإمارات: نأسف على سياسة قطر وترسيخ عزلتها

أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، قوة ومتانة العلاقات مع المملكة العربية السعودية، معربًا عن أسفه لترسيخ قطر لعزلتها عبر سياساتها الإعلامية الطائشة.



وكتب "قرقاش" في سلسة من التغريدات على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا بالسعودية الشقيقة، وأعلم كم هي تترسخ كل يوم على كل المستويات".



وأضاف: "ما يحزنني هو ترسيخ قطر لعزلتها وتعميقها لأزمتها عبر سياسات إعلامية طائشة يديرها المال والمرتزقة وينأي عنها المواطن القطري ويعاني منها".



وأكد الوزير الإماراتي أن شق الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو إيران أو غيرهما أمر مستحيل، مضيفًا: "الإعلام القطري الأهوج لا يدرك أن تحالفنا تعزز عبر التضحيات وتعمق عبر التنسيق والحوار والصدق وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الإمارات، وفي خضم ذلك آسف على من يدير سياسة قطر ويعمق محنتها".



واستطرد قائلًا: "يسألني زوار أجانب متى سنرى اختراقًا في أزمة قطر يعيد توازنها ويعيدها إلى محيطها؟ وأجدهم مقتنعين بالرد وبأن تحقيق هدفين متناقضين مستحيل؛ أن تسعى لمصالحة محيطك، وأن تتمادى عبر إعلامك وسياستك ومالك ومرتزقتك في شتم السعودية وأشقائها دون وجه حق ليلًا نهارًا".