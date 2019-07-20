الإحصاء: 77.5% من الأغنياء لديهم بطاقات تموينية

أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدلات الفقر الحالية طبيعية وغير مقلقة في ضوء الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، لاسيما أن الزيادة لم تتعد 4.8% مقارنة عما كانت عليه قبل عامين.



وأشار إلى أن الدول التي مرت بتجربة إصلاح اقتصادي مماثلة للتجربة المصرية تضاعفت فيها معدلات الفقر، وهو ما لم يحدث في مصر نتيجة جهود الحماية الاجتماعية ورفع مستوى دخول الأفراد، بالإضافة إلى انعكاس جهود تنمية الصعيد على خفض معدلات الفقر بريف الوجه القبلي للمرة الأولى منذ عقود.



وأضاف رئيس الجهاز، في تصريح لـ"الدستور"، أن برامج الحماية الاجتماعية واستمرار الدعم التمويني ودعم الطاقة أسهم في الحد من الارتفاع الأخير لمعدل الفقر بنسبة 5%، مضيفا أنه لولا استمرار الدعم لترتفع الفقر إلى أكثر من 38%، مقارنة بـ33.5% حاليًا.



وأشار بركات إلى أن تغطية الدعم التمويني للأسر المصرية ما زال مرتفعا، خاصة أن هناك 77.5% من الشريحة الأعلى دخلا وإنفاقا لديهم بطاقات تموينية ويحصلون على الدعم.



وتابع: نتائج وبيانات خريطة الفقر الجديدة ستكون البوصلة الرئيسية لأجهزة الدولة المختلفة لتضع خططا وسياسات تواكب التطورات لمواجهة الفقر لتحديد أثر الدعم على المستويات المعيشية وتحديد الفئات المستهدفة لبرامج الحماية الاجتماعية لإرساء العدالة الاجتماعية، كما سيتم إطلاق دورات تدريبية لموظفي مراكز المعلومات لمختلف محافظات الجمهورية للاستفادة مما توفره نتائج بحث الدخل والإنفاق تتعلق بنسب الفقر الإجمالية وحتى أقل تقسيم إداري، وخصائص السكان من حيث المسكن والتعليم والصحة.