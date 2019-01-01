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الصحة

مشاكل البشرة الدهنية وطرق التعامل معها

الأحد 28/يوليه/2019 - 10:21 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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هل أنت من أصحاب البشرة الدهنية؟ اذا فقد وصلت الى المكان المناسب الذي سيرشدك الى الطرق الامثل للعناية بها والسيطرة على مشاكلها، بحسب توصيات أفضل مختصي الجلد وعلاج البشرة:

هل تعاني من الزيوت الزائدة، المسام المفتوحة، واللمعة وبشكل خاص في منطقة الجبين والانف، وفي احيان كثيرة قد تظهر لديك الحبوب المزعجة، اذا هذه هي علامات البشرة الدهنية التي تعد أنت من أصحابها!

عادة ما تنتج خلايا البشرة زيوت طبيعية تساعدها في الحفاظ على صحة الجلد، الا انه وفي بعض الاحيان قد يزيد هذا الانتاج عن الحد الطبيعي مسببًا عيوب البشرة وحب الشباب وغيرها من المشاكل التي تصاحب ما يعرف في هذه الحالة بالبشرة الدهنية أو الزيتية Oily skin.

قد يعتقد أصحاب البشرة الدهنية انهم ولدوا مع مشكلة دائمة يصعب السيطرة عليها والتخلص منها، ونجد الكثير منهم قد جربوا العديد من العلاجات التجميلية والطبية ودون جدوى! أو سرعان ما عادت مشاكلهم السابقة الى بدايتها بعد فترة من الزمن.

هنا سنطمئنكم ونرشدكم الى خطوات بسيطة مهمة وأساسية في السيطرة على مشاكل البشرة الدهنية وعلاجها، بحسب ما يوصي به مختصو الجلد:

من المهم جدًا اختيار النوع الأنسب من الغسولات cleanser لبشرتك، والتأكد من تنظيف بشرتك بواسطتها وتعقيمها كل صباح ومساء. عادة ما ينصح المختصون باستخدام المنظفات اللطيفة على البشرة والابتعاد عن خيارات الصابون القاسي التي قد تؤدي الى تهيج الجلد وزيادة افراز الزيوت في البشرة.

كما ينصح بتجنب فرك الوجه وخاصة عند تجفيفه بالمنشفة، فهذه العملية قد تزيد من افراز زيوت البشرة لذا احرص على تجفيف وجهك بلطف مع الحرص على نظافة المنشفة وأن تكون خاصة لك لوحدك ولا احد غيرك يستخدمها أيضًا.

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