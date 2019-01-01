مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم بالقليوبية

لقى 3 أشخاص مصرعهم، إثر حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي، وأخرى نقل، وجرى نقل الجثث وسائق النقل بمدينة العبور الى المستشفى لاتخاذ اللازم.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بمدينة العبور بين ملاكي نقل ثقيل.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن سائق السيارة النقل كان يسير في الاتجاه المعاكس، وأثناء قدوم السيارة الملاكي بسرعة، اختلت عجلة القيادة من يد السائق، ما أدى إلى الاصطدام بالنقل في المواجهة.



وأسفر الحادث عن وفاة مستقلي السيارة الملاكي، وتم نقل المتوفين وسائق النقل مصابا إلى مستشفى السلام.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.