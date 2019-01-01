الجبير: أي مساس بحرية الملاحة الدولية يعد انتهاكًا للقانون الدولي

أكد وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي، عادل الجبير أن أي مساس بحرية الملاحة الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي.



وأضاف الجبير في تصريحات أوردتها قناة "العربية الإخبارية" اليوم، أنه على إيران أن تدرك أن تصرفاتها التي تشمل احتجاز ناقلة بريطانية مرفوضة تماما.



وطالب وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي المجتمع الدولي، بردع تصرفات وانتهاكات إيران التي تخالف القانون.