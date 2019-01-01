إيمري يتمسك بسلاح الصبر في الميركاتو

قال أوناي إيمري، مدرب آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه سعيد بالتحلي بالصبر في سوق الانتقالات، وسينتظر حتى يصبح اللاعب المناسب متاحا.



وكان مدرب آرسنال يتحدث بعد أن حقق فريقه انتصاره الثاني في مباراتين بكأس الأبطال الدولية بالتغلب 3 - 0 على فيورنتينا في تشارلوت الليلة الماضية.



وتابع إيمري: "أنا حقا مع الصبر لأننا نريد اختيار أفضل حل. بعض اللاعبين أسعارهم باهظة ونحن في الانتظار. لا نرغب في الذهاب إلى المستوى الثاني".



وواصل: "نحن في الانتظار. نمتلك لاعبين جيدين جدا. نمتلك لاعبين شبان جيدين جدا".



وأضاف: "نحن على دراية أيضا بأننا في حاجة لتحسين بعض اللاعبين في التشكيلة. أريد التعاقد مع لاعب واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة إذا تأكدت أنهم سيأتون لتقوية آرسنال".



وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال يسعى للتعاقد مع ويليام ساليبا، في صفقة قد تشهد بقاء المدافع مع ناديه الحالي سانت إيتيان على سبيل الإعارة كجزء من الاتفاق.



لكن إيمري قال إن هناك عدة احتمالات، وإنه على اتصال دائم بالمدير الرياضي إيدو ومدير كرة القدم راؤول سانجيي كما تحدثوا إلى عائلة كرونكي التي تملك النادي.



وختم: "هناك العديد من الأسماء. النادي يعمل وإيدو قريب للغاية مني وأيضا راؤول. نتحدث كل يوم".

