تحرير 945 مخالفة مرورية في القليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة موسعة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 945 مخالفة مرورية لقائدي السيارات.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير مرور القليوبية، يفيد بتحرير 945 مخالفة مرورية و31 مخالفة انتظار خاطئ، و73 حالة تصالح فورى، وسحب 20 دراجة نارية، وحجز 1 وتحصيل مبلغ 11700جنيه.



كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 16 رخصة، و12 تصالحا وتحصيل 1600 جنيه غرامة.