"6 سنوات".. كل ما تريد معرفته عن النظام الجديد لدراسة الصيدلة

استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلي للجامعات، ماهر الدمياطي، حول إعادة تنظيم وتحديث البرامج الدراسية المؤهلة لمزاولة مهنة الصيدلة بما يواكب المتطلبات الحديثة للمهنة، والارتقاء بالمستوى التعليمي لخريجي كليات الصيدلة فى مصر.



وترصد"الدستور" نظم التعليم الصيدلي وممارسة المهنة:



- برنامج التعليم الصيدلي الحالي، يشمل منح درجة بكالوريوس الصيدلة.

- يضاف إلى الخمس سنوات مدة الدراسة يتخللها 300 ساعة للتدريب، بنظام دوري (تناوبي) واضح ومدقق يشمل جدول زمني محدد - مجالات التدريب- الإشراف -المتابعة -التقييم - التوثيق).

- ممارسة المهنة تتطلب الحصول على شهادة البكالوريوس والتسجيل بنقابة الصيادلة.

-أن تكون درجة "بكالوريوس دكتور صيدلي" ( PharmD ) هي الدرجة الجامعية الأولى المؤهلة لممارسة مهنة الصيدلة بعد اجتياز الاختبار القومي، واستبدال درجة بكالوريوس الصيدلة الحالية (B Pharm) بدرجة بكالوريوس دكتور الصيدلى (Pharm D).

- إجراء اختبار قومى لخريجى هذه البرامج تمهيدا للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة ( Pre-Licensure Exam).وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة عقب صدور التشريع اللازم.

- الإعداد والتمهيد للتخصص المهنى أثناء المراحل النهائية لسنوات الدراسة من خلال المقررات الاختيارية والمشاريع والتدريب.





