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منوعات

بوابة نتيجة الثانوية العامة 2019

السبت 13/يوليه/2019 - 09:14 م
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2019
الدستور
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أعلنت وزارة التربية والتعليم اعتماد نتيجة شهادة الثانوية وإعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة 2019 خلال ساعات موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة، حيث أنه من المقرر أن تتيح الوزارة جميع البيانات عبر موقعها بعد اعتماد النتيجة رسميًا، حيث اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم منذ قليل نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام 2019.


وقام الوزير بتهنئة الأوائل هاتفيًا بحضور خالد عبدالحكم نائب رئيس عام ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات، وأعلن أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6 %، وبلغ عدد الأوائل 40 طالب وطالبة مقسمين إلى 34 طالبة وطالب بالتعليم العام و 2 طلاب بمدارس المتفوقين STEM، طالب من ذوي القدرات الخاصة، و3 طلاب “دمج”، وأضاف أن عدد الطلاب الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغوا 14 طالب وطالبة، و10 في علمي رياضة و 10 في الشعبة الأدبية.


وأكدت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة ستظهر من قبل الموقع الرسمي الخاص بالوزارة فقط، بوابة الثانوية العامة ولا أي موقع آخر سواه، ولم يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي إلا سوى على الموقع الرسمي للوزارة فقط، وأكد المصدر أن النتيجة ستظهر خلال ساعات قليلة جدًا على موقع بوابة الثانوية العامة 2019، ويمكن للجميع الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على الموقع وكتابة رقم الجلوس والضغط على استعلام النتائج.
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