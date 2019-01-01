نتيجة الثانوية العامة 2019 الآن على الدستور.. ظهرت الآن ادخل واعرف نتيجتك

ننشر لكم لينك سريع للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019، بعد اعتمادها رسميا من جانب وزير التربية والتعليم اليوم السبت الموافق 13 يوليو 2019.

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس للحصول على نتائجهم، حيث أعلن مصدر من وزارة التربية والتعليم برفع نتيجه الثانويه العامه الدور الأول 2019 يوم الأحد ليتمكن جميع طلاب الثانويه العامه 2019 من الحصول على نتيجتهم، وسيتم إعلانها عبر جريدة الدستور والموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وبوابة الثانوية العامة.





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