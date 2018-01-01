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عالم

مصر تمرر قرار أممي يشير لأهمية دور منتدى شباب العالم

الجمعة 12/يوليه/2019 - 11:10 م
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
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نجحت بعثة مصر الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في تمرير قرار بمجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته الحادية الأربعين بعنوان "الشباب وحقوق الإنسان"، والذي يعد أول قرار أممي تتم فيه الإشارة إلى المساهمات التي قدمها منتدى شباب العالم في نسختيه الأولى والثانية، واللتين عُقدتا في مدينة شرم الشيخ خلال عامي 2017 و2018، باعتباره محفلًا دوليًا لمناقشة القضايا العالمية من منظور الشباب.

وذكر السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم في جنيف أن البيان الذي ألقاه وفد مصر خلال جلسة اعتماد مشروع القرار أكد إيمان مصر بأن زيادة نسبة الشباب على مستوى العالم، وخاصة في الدول النامية، يقترن بها فرص وتحديات ضخمة، بما فى ذلك ما يتعلق بتوفير المُناخ المُواتى الذى يُمكن الشباب من التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتجاوز ما يواجهونه من تحديات فى هذا الشأن، بما فى ذلك فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإسهام بشكل فعال في إدراك الحق في التنمية والسلام للجميع، ولاسيما أن الشباب سيمثلون المحرك الأول والمُستفيد الرئيسي من مكتسبات أجندة التنمية المُستدامة 2030.

واستعرض وفد مصر أمام مجلس حقوق الإنسان نشأة منتدى شباب العالم الذي استضافته مصر عام 2017 كمنصة لدعم أفكار الشباب وتوفير مساحة مناسبة وكافية للشباب للتعبير عن آرائهم وتبادل وجهات النظر بحرية ودون أية قيود والتوصية بمبادرات لصانعي القرار. وأشار وفد مصر إلى أن حوالي 5000 شاب من جميع أنحاء العالم شاركوا في النسخة الأخيرة للمنتدى عام 2018 للتعبير عن آرائهم حول التحديات العالمية التي تواجه عالمنا اليوم، حيث عُقد لهذا الغرض خلال المنتدى العديد من الحلقات النقاشية وورش العمل.
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