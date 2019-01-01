بكين "واثقة" من الوصول لاتفاق تجاري مع واشنطن

عبّرت الصين، الخميس، عن "ثقتها" بأنّ الحرب التجارية مع الولايات المتحدة يمكن وضع حد لها من خلال "حوار متكافئ"، وذلك في خضم استئناف المحادثات الثنائية عقب لقاء الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ.



وتتبادل بكين وواشنطن منذ العام الماضي فرض الرسوم الجمركية العقابية التي أصبحت تطاول ما يصل إلى 360 مليار دولار من مجموع التبادل التجاري السنوي، وتؤثر بشدّة على الشركات بين جانبي المحيط الهادئ.



وكان الرئيسان الصيني والأمريكي اتفقا على هامش قمة أوساكا باليابان في 29 يونيوحزيران على معاودة المفاوضات التجارية.



وأعلن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ، خلال مؤتمر صحفي دوري الخميس: "يجب أخذ مصادر القلق الرئيسية للصين في الاعتبار وبطريقة ملائمة".



وتابع: "أنا على ثقة بأنّه إذا تمكن الطرفان، نتيجة حوار يقام على أساس متكافئ، من إيلاء الاعتبار لقلق الآخر المشروع، فسيكون بمقدورهما يقينًا إيجاد حل للمسألة".



والتقى المفاوضون الأمريكيون والصينيون الرئيسيون، الثلاثاء، في مسعى لاستئناف المفاوضات الرفيعة المستوى بعدما راوحت مكانها منذ مايوأيار.



وتبنت وسائل الإعلام الصينية عقب تعثر المفاوضات منحى دفاعيًا من خلال نشر مقالات تحريضية ضدّ الرسوم الجمركية الأمريكية.